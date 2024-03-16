Стало известно состояние упавшей акробатки в ходе шоу в Новосибирске

В Новосибирске 24-летняя гимнастка получила травму во время выступления в цирке вечером 16 марта.

По информации администраторов шоу, воздушная гимнастка сорвалась во время трюка. Однако серьезных травм у нее пока не выявили. Девушка находится в больнице для проведения обследования, но она остается в сознании.

Сотрудники цирка обеспечивают артистку всей необходимой помощью и поддержкой, а она ожидает результатов обследования, чтобы определить дальнейшие шаги по ее восстановлению.

Чрезвычайное происшествие произошло на глазах зрителей во время шоу в «Королевском цирке Гии Эрадзе».