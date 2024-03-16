В Бердске благодаря волонтерам оперативно нашли пропавшую 19-летнюю девушку

Очередные поиски пропавшего без вести человека в Новосибирской области прошли успешно благодаря неравнодушным людям.

Алиса Сидоркова ушла из дома в Бердске и не вернулась обратно 15 марта. В этот же день представители областного поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили ориентировки на поиски. Дело в том, что юная сибирячка нуждается в медицинской помощи.

Активисты объявили сбор неравнодушных людей, которые готовы были принять участие в поиске Алисы — отозвавшиеся собирали собственные группы. В итоге, радостное известие: «Найдена, жива!».

Где была девушка — поисковики не сообщили. Но они поблагодарили всех, кто не остался в стороне и помог установить местонахождение пропавшей.

Напомним, недавно 13-летнюю школьницу из Новосибирска, которая пропала в феврале, нашли живой.