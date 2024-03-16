В Новосибирской области месяц ищут пенсионера в камуфляже

64-летнего Владимира Плеханова, пропавшего без вести в городе Обь, ищут с 12 февраля.

Ориентировку на поиски мужчины 15 марта опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области на своих страницах в социальных сетях. На этот день о местонахождении пенсионера ничего неизвестно.

Приметы Владимира Плеханова: рост 173 см, нормального телосложения, волосы короткие, седые, глаза голубые.

В день, когда мужчину видели в последний раз, на нем были надеты темно-зеленый камуфляжный комбинезон, черная куртка с капюшоном, кожная зимняя кепка.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112», — обратились к новосибирцам поисковики.

Ранее мы рассказывали, что 13-летнюю школьницу из Новосибирска, которая пропала в феврале, нашли живой.