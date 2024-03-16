Владимир Путин проголосовал за президента РФ

Действующий глава государства Владимир Путин принял участие в выборах будущего президента.

«Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно почти в трети регионов страны», — говорится на сайте правительства РФ.

Там отметили, что действующих глава государства поучаствовал в этом важном событии в первый день выборов — 15 марта. Свой выбор Владимир Путин сделал в онлайн-режиме.

Напомним, в Новосибирской области явка избирателей по итогам 15 марта составила 23,65%, что соответствует голосам 462 517 избирателей (без учета дистанционного голосования). Кроме того, на момент закрытия избирательных участков, дистанционно проголосовали 144 231 избиратель (59%).