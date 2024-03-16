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проиcшествия

Жительница Новосибирска залила краской бюллетени на избирательном участке

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм

В Первомайском районе Новосибирска местная жительница испортила бюллетени на избирательном участке.

В Новосибирске задержана девушка, которая облила краской бюллетени на избирательном участке. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, 25-летнюю женщину задержали после инцидента в Первомайском районе. Сотрудники избирательной комиссии оперативно предотвратили негативные последствия.

Подозреваемую доставили в местное отделение полиции для проведения дальнейшего расследования. Полиция собрала необходимые материалы, которые будут направлены в следственные органы для принятия решения по данному случаю. Согласно статье 141 УК РФ, лицо, мешающее работе избирательных комиссий или препятствующее осуществлению избирательных прав, может быть привлечено к уголовной ответственности, включая лишение свободы до пяти лет.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Нововведение в этом году — дистанционное электронное голосование, доступное в трети регионов страны. В число кандидатов на пост главы государства входят Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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Александр Борисов
журналист

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