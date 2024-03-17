15-летнюю девочку в дубленке с капюшоном разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают 15-летнюю девочку.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” волонтеры опубликовали пост о поиске Виктории Кондруховой 15 лет.

Последний раз девочку видели в центральном районе Новосибирска 16 марта.

Приметы: рост 164 сантиметра, длинные русые волосы, худощавое телосложение.

Одежда пропавшей: черная дубленка с капюшоном, черные джинсы со стразами, черные с белой подошвой ботинки и черная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или тех, кто ее видел, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52.