Акробатка, которая сорвалась во время шоу в Новосибирске, находится в больнице

В Новосибирске 24-летняя гимнастка получила травму во время выступления в цирке вечером 16 марта.

По информации администраторов шоу, воздушная гимнастка сорвалась во время трюка. Девушка была доставлена в больницу для проведения обследования, но серьезных травм у нее пока не выявили. Она остается в сознании и ожидает результатов обследования, чтобы определить дальнейшие шаги по ее восстановлению.

Сотрудники цирка обеспечивают артистку всей необходимой помощью и поддержкой.

Чрезвычайное происшествие произошло на глазах зрителей во время шоу в «Королевском цирке Гии Эрадзе».