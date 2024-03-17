Актер Никита Кологривый побывал на Масленице в Новосибирском зоопарке

Новосибирский актер Никита Кологривый посетил празднование в честь Масленицы.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе Новосибирского зоопарка опубликовали небольшой видеоролик, на котором новосибирский актер Никита Кологривый вместе с местными жителями отмечает Масленицу.

“У нас в гостях был актер театра и кино — Никита Кологривый и очень ярко танцевал”, — написали в посте паблика.

Напомним, что сегодня сегодня, 17 марта, актер проведет встречу с фанатами в Гастрокорте в 20:00 по местному времени.