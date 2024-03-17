Еще один автомобиль и квартира нашли своих владельцев в Новосибирской области

По итогам второго дня викторины «Новосибирская область в истории России» определены новые победители, выигравшие машину и квартиру, а также бытовую технику, электронику и путевки выходного дня.

Новенький автомобиль «Москвич» достался жительнице села Отрадненское Куйбышевского района Прасковье Панфиловой, а счастливым новосёлом, которая получит ключи от второй из трёх квартир в областном центре стала Светлана Луговая из Новосибирска.

Представитель организаторов викторины — директор фонда поддержки социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова рассказала, что с победителями, получившими суперподарки, уже связались.

«Когда вчера позвонили и сказали — в шоке была», — поделилась впечатлениями с журналистами Прасковья Панфилова, выигравшая машину.

Финальное распределение подарков викторины «Новосибирская область в истории России» пройдет в прямом эфире на телеканале ОТС 18 марта — в 21:10.

«Мы очень рады, что викторина создала самую настоящую праздничную атмосферу. Хочу напомнить, что сегодня последний день, когда можно поучаствовать и выиграть крутые призы. Среди участников будет распределено еще три автомобиля «Москвич», квартира в Новосибирске, около ста единиц бытовой техники и электроники и путевки в санатории региона. Приходите и участвуйте!», — обратилась к жителям региона Виктория Шестакова.