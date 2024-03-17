Прощёное воскресенье-2024: новые душевные открытки и поздравления для родных и близких

Российские священнослужители рассказали, что поздравлять с Прощёным воскресеньем родных людей не только можно, но и нужно. Ниже подборка готовых картинок и текстов от портала «Сиб.фм».

В этот день я особенно чувствую,

О тебе вспоминаю мой друг

Умоляю, прошу о прощении.

Ты прости, мой возвысится дух

Я поздравляю тебя с Прощеным воскресением! Прости меня, если я невольно чем-то тебя обидел или причинил боль. Я хочу, чтобы ни одна темная мысль или скрытая обида не омрачали наши отношения! И я от всего сердца прощаю тебя и говорю, что ни за что не держу на тебя зла!

Прости мне все обиды и громкие слова,

Прости меня за глупость, ведь я люблю тебя.

Прости меня за грубость, прости меня за грусть,

Прошу сейчас прощенья и виновато улыбнусь.

Я тебя за всё прощаю и ты меня, пожалуйста, прости, ведь сегодня — Прощеное Воскресенье. Так пусть все недопонимания и резкие слова останутся в прошлом, пусть для твоего сердца не будет причин печалиться и грустить. Желаю не упускать своего счастья и давать потухнуть своей любви.

Простите за все, что я сделала вам,

Простите за все, что быть может сказала.

Простите за то, когда вас обижала.

Прошу вас простить и поверить словам.

Поздравляю с последним днем Масленицы, он связан с прощением, поэтому, я хочу попросить у тебя прощения. Надеюсь, что все печали и недоразумения останутся в прошлом, а нас ждет в будущем только счастье и понимание.

Как нас всевышний всех прощал,

Прости меня, что оплошал,

Что провинился, был не прав,

И чувств моих теперь анклав...

Прощеное Воскресенье я искренне прошу прощение за все обиды, что стоят между нами. Я всем сердцем желаю тебе гармонии и счастья в жизни безо всяких ссор и споров с дорогими людьми. Пусть каждый день приносит свет надежды и радости, пусть всё плохое навсегда останется в сугробах прошлого.

С Прощенным воскресением друзья!

Простите всех и вас пускай прощают.

Везде, на небе, как и на земле,

Сердца прощённые добрее станут.

И всё плохое вон уйдёт из сердца,

И расцветёт прощенная душа.

Пусть каждый станет чуточку светлее

И будут радоваться с вами небеса!