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общество

Стало известно, когда в Новосибирске отключaт отопление

Фото: freepik

По Новосибирску будут отключать отопление уже в апреле.

Издание «Om1.ru» со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии сообщило о том, что если среднесуточная температура воздуха в Новосибирске не опустится ниже 8 градусов, то уже на 6-й день в городе будет отключено отопление.

По данным начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Натальи Кичановой, только во второй половине апреля устанавливаются стабильные положительные температуры днем и ночью, поэтому отключение отопления в Новосибирске можно ожидать во второй половине апреля.

В департаменте энергетики и ЖКХ добавили, что отключение отопления будет осуществляться управляющими организациями в один день.

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Валерия Митрохина
Журналист

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