«Трясло Искитим»: в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4

Сейсмологи зафиксировали в Новосибирской области землетрясение магнитудой 4,4 – трясло Искитим.

О том, что в воскресенье вечером, 17 марта, произошло землетрясение сообщают сейсмологи Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН. Эпицентр находился в 4 километрах от села Хаорино, на юго-восток.

Согласно официальным данным магнитуда землетрясения составила 4,4 балла. Однако также поступала информация, что она повышалась до 5. Больше всего толчки почувствовали жители Искитима.

«Опять стенку держали. У нас всегда неспокойно, когда землетрясение: у многих и вазы падают, и телевизоры»,

- рассказала жительница Искитима Светлана Сиб.фм.

Даже 4,4 балла – это достаточно большой показатель для Сибири. Напомним, последний раз Новосибирскую область трясло в феврале 2024 года, но тогда магнитуда составила 2,5 балла.