В Новосибирске больше месяца не могут найти пропавшего родственника блогера Яна Топлеса

Анатолий Евтушенко пропал после посещения барбершопа 9 февраля в Новосибирске.

В Новосибирске уже больше месяца ищут 29-летнего Анатолия Евтушенко, пропавшего 9 февраля после посещения барбершопа в центре города. Мужчина является родственником известного блогера Яна Топлеса, который женат на его сестре.

Младшая сестра Анатолия поделилась корреспонденту Сиб.фм, что семья мужчины так и не получила никакой новой информации после его пропажи.

«Нам ничего не говорили, никакой новой информации о его местонахождении у нас нет. На связь он так и не выходил», — отметила она.

Напомним, в день пропажи, 9 февраля, Анатолий странно общался с родственниками.

«Странно мне отвечал, повторял за мной слова. Например: я спрашиваю, что ты делаешь? Он начинает повторять: что я делаю? Потом ему позвонил мой брат, он ему также отвечал. Мы попросили зайти ему в телеграм, но он спросил: зачем? После этого он перестал выходить на связь», — рассказывала родственница.

Анатолий приехал в Новосибирск из Междуреченска, чтобы устроиться в компанию «Сибирский банный чан». Встреча с руководством должна была состояться в 16 часов дня 9 февраля. Директор организации сообщал Сиб.фм, что Анатолий на встречу так и не пришел.

В последний раз его видели в барбершопе на улице Советской в Новосибирске. Сотрудника парикмахерской также увидели неладное в его поведении.

«У него были странные реакции, было видно, что ему плохо. Мы ему предлагали скорую помощь, но он отказывался, а потом ушел в неизвестном направлении. Вместо карты для оплаты он протягивал таблетки», — говорили в барбершопе.

Тогда на улице стоял 30-градусный мороз. Также поиски развернули и в Кемеровской области, куда мог уехать Анатолий.