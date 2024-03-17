В Новосибирске прокуроры выясняют причины падения девочки со сломанным позвоночником

9-летняя девочка получила тяжёлую травму в Новосибирске ещё в декабре прошлого года – сейчас глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки.

О том, что 9-летняя девочка получила травму, ещё в декабре 2023 года выходя из подъезда дома на улице Дмитрия Шмонина, стало известно благодаря СМИ. Ребёнку диагностировали перелом позвоночника.

Родители девочки во всём случившемся обвиняют коммунальщиков, которые не убрали лёд у подъезда. Этой ситуацией заинтересовался и глава СКР Александр Бастрыкин, и прокуроры.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, на предмет исполнения обязательных требований при содержании общедомового имущества и обеспечения безопасных условий проживания граждан»,

– сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

После того, как действиям коммунальщиков будет дана правовая оценка – решится вопрос о возбуждении уголовного или административного дела. Прокуроры заявили в суде о готовности в суде представлять интересы родителей травмированного ребёнка.

Также напомним, что в январе была начата проверка из-за гололёда у входа на станцию метро «Площадь Ленина». О её результатах дополнительно не сообщалось.