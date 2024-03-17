сегодня
17 марта, 13:32
пробки
3/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 91.87 | eur 99.97
сегодня
17 марта, 13:32
пробки
3/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 91.87 | eur 99.97
сегодня 11:41
Авто общество

В Новосибирске сузят дорогу в Дзержинском районе до середины мая

Фото: freepik

В Дзержинском районе сузят дорогу.

Мэрия Новосибирска сообщила, что в Дзержинском районе ограничат движения транспорта с 18 марта по 15 мая текущего года.

Уточняется, что на улице Промышленной сузят дороги на 2 метра от здания № 7 до здания № 1.

«Это связано с проведением Специализированным застройщиком “Новый дом” работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации», — передали в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске годовалая девочка пострадала в аварии. Ребенка доставили в лечебное учреждение.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в