В Новосибирске сузят дорогу в Дзержинском районе до середины мая

В Дзержинском районе сузят дорогу.

Мэрия Новосибирска сообщила, что в Дзержинском районе ограничат движения транспорта с 18 марта по 15 мая текущего года.

Уточняется, что на улице Промышленной сузят дороги на 2 метра от здания № 7 до здания № 1.

«Это связано с проведением Специализированным застройщиком “Новый дом” работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации», — передали в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске годовалая девочка пострадала в аварии. Ребенка доставили в лечебное учреждение.