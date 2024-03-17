В Новосибирске водитель Porsche Cayenne пострадал в массовом ДТП

В воскресенье вечером, 17 марта, массовое ДТП произошло около театра «Глобус» в Новосибирске – помощь понадобилась одному человеку.

ДТП произошло около шести часов вечера 17 марта. Уже появилось видео с места столкновения 5 автомобилей. В столкновении участвовали: «ВАЗ-2107» BMW X7, Honda Torneo, Honda Accord и Porsche Cayenne Coupe. Последняя дорогостоящая машина и пострадала больше всего.

«Наш подписчик поделился кадрами с моментом массового ДТП, на которых видно, что водитель Жигулей решил проскочить на красный сигнал светофора и въехал в Порш, а тот отскочил в БМВ, Торнео и Аккорд»,

- говорится в сообщении подписчика паблика «АСТ-54».

Помощь врачей понадобилась одному человеку: водитель внедорожника Porsche Cayenne Coupe вылетел из салона на асфальт. Его увезли на карете скорой помощи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, на месте сейчас работают дорожные полицейские, которым предстоит установить полную картину случившегося.

Также сегодня днём авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова: столкнулись "ГАЗель" и "ВАЗ-2114", в результате чего автомобили выбросило на тротуар.