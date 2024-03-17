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общество

В Новосибирске выставили на аукцион земельный участок возле аэропорта Толмачёво за 14,7 млн рублей

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Будущий владелец участка возле новосибирского аэропорта имеет право построить многоэтажные дома.

В Новосибирске на аукцион выставили земельный участок, находящийся возле аэропорта Толмачёво. Информация размещена на сайте «ГисТорги», обратил внимание Сиб.фм.

Фото В Новосибирске выставили на аукцион земельный участок возле аэропорта Толмачёво за 14,7 млн рублей 2

Участок, площадью 5265 кв.м., находится на улице Строительной. Победитель аукциона получит права аренды на 5 лет. Владелец на данном участке сможет построить объекты социального обслуживания, магазины, а также среднеэтажные и многоэтажные жилые дома. Сейчас там пустое поле без застройки.

Начальная цена — 14 756 000 рублей. Шаг аукциона — 440 тысяч рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске почти за 8 млн продают причал фекальных стоков.

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Дамир Трубников

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