В Новосибирске выставили на аукцион земельный участок возле аэропорта Толмачёво за 14,7 млн рублей

Будущий владелец участка возле новосибирского аэропорта имеет право построить многоэтажные дома.

В Новосибирске на аукцион выставили земельный участок, находящийся возле аэропорта Толмачёво. Информация размещена на сайте «ГисТорги», обратил внимание Сиб.фм.

Участок, площадью 5265 кв.м., находится на улице Строительной. Победитель аукциона получит права аренды на 5 лет. Владелец на данном участке сможет построить объекты социального обслуживания, магазины, а также среднеэтажные и многоэтажные жилые дома. Сейчас там пустое поле без застройки.

Начальная цена — 14 756 000 рублей. Шаг аукциона — 440 тысяч рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске почти за 8 млн продают причал фекальных стоков.