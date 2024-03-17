Водителей Новосибирска просят быть внимательнее на дороге из-за гололеда

Из-за нестабильной погоды в Новосибирске на дорогах образовалась наледь.

В Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” опубликовали запись о том, что сейчас в связи с нестабильными погодными условиями очень скользко на дорогах Новосибирска.

Подписчик канала поделился фотографиями, на которых его машину увело в сторону от трассы.

Всех водителей попросили быть бдительными на дорогах и не превышать скорость.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП. Ребенка доставили в лечебное учреждение.