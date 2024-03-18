43 новых детектора транспорта установят на дорогах Новосибирска

В Новосибирске будет установлено 43 новых детектора транспорта.

По данным пресс-службы ЦОДД, на дорогах в Новосибирской агломерации установят 43 новых детектора транспорта для того, чтобы определять загруженность улиц.

«Эти детекторы собирают сведения о загруженности транспортного потока, а затем информация стекается в Центральный пункт управления (ЦПУ), находящийся в Центре организации дорожного движения», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в районах Новосибирской области для мониторинга лесных пожаров установят камеры.