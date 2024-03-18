Андрей Травников отметил убедительную победу Владимира Путина при рекордной явке в Новосибирской области

На завершившихся накануне выборах главы государства убедительную победу одержал действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин. За него проголосовали 83,88% избирателей Новосибирской области.



Также жители региона продемонстрировали рекордную для нашего региона за 20 лет явку – в голосовании приняло участие без малого две трети избирателей, а именно 1392596 человек, что составляет 63,19% от их общего числа. Дистанционно проголосовало 228584 избирателя, явка на дистанционном голосовании составила 93%. Для сравнения, в 2018 году на выборах Президента России явка была 60,41% и проголосовало 1304738 избирателей.



Андрей Травников прокомментировал итоги выборов Президента Российской Федерации: «Спасибо за работу коллективу всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области! Работа проделана качественная, достойная. Отдельные слова благодарности сотрудникам полиции и правоохранительных органов – отработали очень надёжно, корректно. Также спасибо всем службам, кто обеспечивал работоспособность систем голосования. Могу дать обратную связь от иностранных наблюдателей – они отметили высокий уровень организации процесса, особенно отмечалось решение задач по обеспечению безопасности. В Новосибирской области были созданы все возможности для участия в голосовании, в этом году впервые полномасштабно использовался новый формат – дистанционное электронное голосование. В итоге, у каждого жителя области была возможность проголосовать и высказать свою позицию. Две трети новосибирцев приняли участие в выборах, и, ожидаемо, с подавляющим преимуществом побеждает по итогам голосования в Новосибирской области наш лидер, глава государства Владимир Владимирович Путин. В сегодняшней ситуации по другому и не может быть, потому что за эти годы Владимир Владимирович вместе с со своей командой проделал огромную работу. Глава государства в своих выступлениях неоднократно обозначал новые ориентиры, новые задачи на будущее, поэтому мы вместе с ним готовы эти задачи выполнять и обеспечивать новые, необходимые нам победы», – подчеркнул Андрей Травников.

Предварительные итоги голосования на выборах Президента подвела председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 83,88%. У Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 6,4%, у кандидата от КПРФ Николая Харитонова – 4,6%, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,06% поддержки.



В лидерах голосования среди районов – Сузунский, в нём явка составила 93,33%, Маслянинский район – 89,21% и Кочковский район – 87,31%. В Новосибирске в лидерах – Центральный район, явка 58,79%, Железнодорожный – 58,72% и Советский – 58,38%.



Ольга Благо также поблагодарила всех своих коллег по Избиркому, а также всех руководителей муниципалитетов за оказанную помощь и поддержку.