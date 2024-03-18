Более 1,2 миллиона новосибирцев проголосовали на выборах президента РФ

Почти 1,2 миллиона жителей Новосибирска проголосовали на выборах президента страны.

Вчера состоялся последний день выборов президента РФ. В Новосибирской области была зафиксирована явка 56,25%.

“По состоянию на 15.00 часов 17 марта явка в Новосибирской области составила 56,25 %, проголосовали 1 242 735 избирателей (с учетом дистанционного голосования)”, – сообщили в Избиркоме Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глухая блогер из Новосибирска пришла на выборы президента РФ в национальном костюме.