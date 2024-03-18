Директора ДК под Новосибирском похоронили под песню Лолиты

В Новосибирской области похоронили директора культурно-досугового центра.

По данным портала Infopro54, в Новосибирской области простились с директором культурно-досугового центра — женщина скончалась на 48-м году жизни из-за болезни.

Местные жители очень переживают утрату и с теплыми словами вспоминают женщину, которая, по их словам, за несколько лет своей работы в ДК вывела местную культуру на высокий уровень.

Также сообщается, что прощание с директором происходило в стенах центра, которому она последние несколько лет отдавала всю душу. На церемонии, по воле родственников, играла ее любимая песня Лолиты «На Титанике». Знакомые и близкие уверены, что эта песня идеально отражает принципы жизни умершей.