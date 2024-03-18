До +15 градусов: в Новосибирске ожидается потепление в апреле

Синоптики составили прогноз погоды на апрель 2024 года.

По данным сервиса «Погода.Mail.ru», в апреле в Новосибирске потеплеет. Так, с 1 по 14 апреля температура будет варьироваться от +3 до +6 градусов. С 15 по 20 апреля поднимется еще выше — до +9 градусов. После 20 апреля температура воздуха может достигнуть +14 градусов.

Другой портал, gismeteo.ru, сообщает о том, что в первые две недели апреля температура воздуха поднимется до +5 градусов. А с 15 по 21 апреля – до +9 градусов.

При этом синоптики сервиса «Яндекс.Погода» утверждают, что весь апрель в Новосибирске будет дождь. Температура в начале месяца будет варьироваться от +2 до +8 градусов, а в конце – до +15.

Напомним, что в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4.