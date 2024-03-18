Досрочная пенсия в 2024 году: кому положена, какие основания для выхода

Досрочный выход на заслуженный отдых для пожилых россиян возможен даже в период трансформаций Пенсионной системы. Кто может начать получать пенсию раньше остальных, читайте ниже.

Согласно данным официального портала СФР, для оформления досрочной пенсии в 2024 году потребуется соблюдение ряды условий. Они отличаются от текущих требований к пенсии (в нынешнем году пенсию начнут получать 63-летние мужчины и 58-летние женщины с минимальным стажем от 15 лет и пенсионными баллами 28,2).

Рассчитывать на досрочное оформление пособия по старости в 2024 году могут следующие россияне:

- те, кто работал во вредных или тяжелых условиях труда: мужчины 50-и лет и 45-летние женщины с «горячим стажем» 10 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин;

- граждане РФ, служившие по контракту не менее 20 лет,

- родил трех и более детей,

- были уволены в предпенсионном возрасте и не смогли найти иную работу (стоят га учёте в Центре занятости населения);

- воспитывал детей с инвалидностью.

Также раньше остальных на заслуженных отдых смогут выйти государственные гражданские служащие, военнослужащие, граждане из числа космонавтов и работников летно-испытательного состава, а также федеральные государственные гражданские служащие. Им назначается пенсия по выслуге лет (считается дополнительной, в нагрузку к обычной пенсии).

По стажу на досрочную (раньше на два года) пенсию в 2024 году могут выйти жители нашей страны, имеющие большой трудовой стаж:

· мужчины со стажем 42 года, но не моложе 60 лет;

· женщины — 37 лет, старше 55-и лет.