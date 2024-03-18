Двое пьяных мужчин подрались в пиццерии в Новосибирске

В Новосибирске в пиццерии двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали драку.

По информации пресс-службы агентства «Гвардия», инцидент произошел 15 марта на улице Дуси Ковальчук. Сотрудники были вызваны в 18:36.

Во время потасовки мужчины повредили вешалку для одежды и стол. Ущерб из-за мужчин составит 10 тысяч рублей.

Зачинщика драки передали сотрудникам полиции. Второму участнику потребовалась медицинская помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске служба МАСС спасла подростка, который упал в овраг.