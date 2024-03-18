ГК «Расцветай» стала партнером викторины «Новосибирская область в истории России

ГК «Расцветай» выступила партнером Фонда поддержки социальных инициатив «Единство» в организации викторины «Новосибирская область в истории России». Компания предоставила один из главных призов – квартиру в квартале «Расцветай на Зорге».

По итогам розыгрыша викторины от 15 марта счастливым обладателем квартиры в «Расцветай на Зорге» стал Михаил Шилов.

– На заводе раздавали анкеты, мол, пойдёте голосовать, заполните и сбросьте в урну, может выиграете. Многие говорили, да не будем, замудряться не хотим. От силы взяли человек шесть-семь, а остальные сдали назад.Я думаю, попробую может и получится. И в итоге – новая квартира, есть где внучкам жить, –рассказывает Михаил Сергеевич.

Внучки Михаила Сергеевича Элина и Дарья будущие хирурги.

– Я сама была на работе, на ночной смене, мне позвонила мама и рассказала, сначала я не поверила, подумала, что это какая-то шутка, – делится впечатлениями Дарья. – У нас дедушка очень любит лотереи: на Новый год, Дни рождения всегда дарит билетики, но мы никогда ничего не выигрывали. Сейчас очень рады, что так сложились обстоятельства, главное – верить, хотеть и все получится!