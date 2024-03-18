Губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с десятой годовщиной Крымской весны

«Поздравляю вас с десятилетием Крымской весны! Это знаковый праздник, очень важная для нас дата. За этот период крымчане прошли очень большой путь от отстаивания своего права через референдум, через защиту своей территории от нацистов, права войти в состав родной российской семьи, до внедрения всех государственных процедур, которые есть в нашей стране, активному включению в реализацию национальных проектов.

Крымчане учились много строить: за 30 лет киевского режима у них ничего не было построено, а за эти 10 лет они построили новую инфраструктуру: дороги, мосты, аэропорты, университеты, больницы, поликлиники. И они сделали это все своими руками, вместе с нами, со всей Россией. Мы понимаем сегодня, по прошествии этих лет, особенно последних двух лет, что сделано очень важное дело, очень правильный шаг, тогда, в 2014 году. Правильное решение, что Президент, и вся страна вслед за ним, поддержали волю крымчан, решение о вхождении в состав России», – подчеркнул глава региона.



В ходе мероприятия Губернатор Андрей Травников вручил нескольким жителям Новосибирской области медали общественного признания «Отец солдата».



Медаль является наградой Всероссийского общественного движения «Отцы России». На лицевой стороне медали отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу, на оборотной стороне – слова признательности родителям, достойно воспитавших защитников Отечества.



Медалью могут быть награждены мужчины-отцы, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.