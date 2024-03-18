«Гуляй, душа!»: в Новосибирске весело проводили зиму, отметив широкую Масленицу

Городской праздник «Широкая масленица» состоялся в Новосибирске на Михайловской набережной и в Заельцовском парке.

Организатор мероприятия — медиахолдинг Сиб.фм Group — постарался, чтобы мероприятие прошло с настоящим сибирским размахом, и каждый мог найти себе занятие по душе.

Яркое театрализованное представление «Привет, Масленица!» продолжилось веселыми конкурсами под гармонь и традиционными народными играми. Крепкие сибиряки могли испытать свою удаль в молодецких забавах. Дети были счастливы прокатиться в санках и поиграть с аниматором-медведем.

Ну, и какие народные гулянья без скоморохов на высоких ходулях, кукольного театра и сжигания чучела Масленицы! Организаторы постарались создать для горожан максимальное погружение в атмосферу традиционных народных гуляний на Руси.

С самого утра можно было пройтись по торговым рядам и отведать продукцию местных производителей. Большой интерес вызвал один из партнеров мероприятия — особый сыр ROKLER, который можно было не просто продегустировать, но и узнать для себя много нового об этом продукте, поучаствовав в викторине и выиграв приятные призы.

Но главными героями масленичных гуляний были, конечно, блюда полюбившейся горожанам полевой кухни и блины. Многие горожане приходили на праздник целыми семьями и не спешили покидать зажигательные площадки.

Генеральные партнеры мероприятия: ООО «Гастроэксперт», ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ».

Автопартнёры:

«Центр НСК» – официальный дилер Baic, Kaiyi, Kia в Новосибирске

«Альбион-Моторс» — официальный представитель EXEED, Dongfeng, Land Rover, Jaguar в Новосибирске.

Официальный партнер: Банк «Левобережный».

Партнер по безопасности: Агентство Безопасности «Гвардия»

Партнёры: ООО «Ястро», студия звёзд, киношкола «Ералаш», футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, спортивный магазин «Кант», ООО «Экочай», ООО «СОЗВЕЗДИЕ ИГР», «Banana Park», ООО «Лаборатория Гемотест», ПАО «Банк Уралсиб» г. Новосибирск.

Фудпартнёры:

«Деревенское молочко»

«Томское молоко»

круглосуточные маркет-бары «Ёмкость»

магазин продуктов «ГастроLoft»

«Гурьевский хлебокомбинат»

«Шеф дым»

ГК «Анитика» торговая марка «ВарьЖарь»