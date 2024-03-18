сегодня
18 марта, 12:21
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 91.87 | eur 99.97
сегодня
18 марта, 12:21
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 91.87 | eur 99.97
сегодня 09:56
общество

Из Новосибирска восемь мигрантов отправились в зону СВО

Фото: freepik

В зону специальной военной операции отправились восемь мигрантов из Новосибирска.

По данным пресс-службы ГУ МВД Новосибирской области, в результате рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ и отклоняющихся от постановки на воинский учет, более 80 новых граждан РФ были поставлены на воинский учет, пятеро из них заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщили порталу VN.ru в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Также в следственном комитете России по Новосибирскому гарнизону уточнили, что восемь мигрантов уже отправились в зону специальной военной операции.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в