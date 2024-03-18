Из Новосибирска восемь мигрантов отправились в зону СВО

В зону специальной военной операции отправились восемь мигрантов из Новосибирска.

По данным пресс-службы ГУ МВД Новосибирской области, в результате рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ и отклоняющихся от постановки на воинский учет, более 80 новых граждан РФ были поставлены на воинский учет, пятеро из них заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщили порталу VN.ru в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Также в следственном комитете России по Новосибирскому гарнизону уточнили, что восемь мигрантов уже отправились в зону специальной военной операции.