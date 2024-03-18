«Коли пир, так пир горой»: как в Новосибирске отметили Масленицу — яркие фото

Организатор городского праздника «Широкая масленица» – медиахолдинг Сиб.фм Group – на один день погрузил горожан в атмосферу традиционных народных гуляний.

Яркое театрализованное представление «Привет, Масленица!» продолжилось веселыми конкурсами под гармонь и традиционными народными играми, в которых и взрослые и дети могли испытать свою удаль в молодецких забавах. Дети были счастливы прокатиться на санках и поиграть с аниматором-медведем.

Ну, и какие народные гулянья без скоморохов на высоких ходулях, кукольного театра и сжигания чучела Масленицы! Яркое огненное прощание с зимой прошло под дружные крики «Ура!» и «Уходи, зима!». Организаторы постарались создать для горожан максимальное погружение в атмосферу традиционных народных гуляний на Руси.

С самого утра на площадках можно было пройтись по торговым рядам и отведать продукцию местных производителей. Особый интерес вызвал сыр ROKLER, который можно было не просто продегустировать, но и узнать для себя много нового об этом продукте, поучаствовав в викторине и выиграв приятные призы.

Генеральные партнеры мероприятия: ООО «Гастроэксперт», ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ».

Официальный партнер: Банк «Левобережный».

Партнер по безопасности: Агентство Безопасности «Гвардия»

Партнёры: ООО «Ястро», студия звёзд, киношкола «Ералаш», футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, спортивный магазин «Кант», ООО «Экочай», ООО «СОЗВЕЗДИЕ ИГР», «Banana Park», ООО «Лаборатория Гемотест», ПАО "Банк Уралсиб" г. Новосибирск

Фудпартнёры:

«Деревенское молочко»

«Томское молоко»

круглосуточные маркет-бары «Ёмкость»

магазин продуктов «ГастроLoft»

«Шеф дым»

ГК "Анитика" торговая марка "ВарьЖарь"

Автопартнёры:

«Центр НСК» – официальный дилер Baic, Kaiyi, Kia в Новосибирске

«Альбион-Моторс» — официальный представитель EXEED, Dongfeng, Land Rover, Jaguar в Новосибирске.