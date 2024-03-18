Кому следует ждать повышения пенсии с 1 апреля: список

Для подавляющей части российских пенсионеров индексация пособия по старости – единственный способ повысить свои доходы. В апреле некоторые из них получать повышенные суммы.

Регулярное увеличение пенсий (индексация) распределено российским правительством по календарному году. Делается это с целью охватить все категории пенсионеров. По обновлённым данным Росстата, в нашей стране проживает 46 миллионов пенсионеров (практически третья часть населения РФ).

Так, первая в наступившем 2024 году индексация пенсионных выплат случилась в январе, когда на 7,5 % увеличили пособия неработающих пожилых россиян. В феврале также были повышены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) льготным категориям пенсионеров, получающим страховую или социальную пенсию.

Следующее повышение начнётся 1 апреля текущего года, уверяет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. По её словам, повышенные суммы выплат в апреле-2024 получат на свои банковские счета и карты следующие категории российских пенсионеров:

· получатели социальной пенсии с недостатком стажа работы;

· иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшие установленного возраста;

· представители малочисленных народов Севера;

· получатели социальной пенсии по инвалидности;

· получатели государственных пенсий;

· участники Великой Отечественной войны;

· граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

· получатели пенсий по потере кормильца (дети в возрасте до 18 лет).

По подсчётам СФР, всего в апреле повысятся выплаты почти 700 тысячам российских пенсионеров, а следующая индексация в нашей стране ожидается 1 августа 2024 года.