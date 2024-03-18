Критика мэра ускорила ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

Ремонт Октябрьского моста, ход которого критиковал глава Новосибирска, пошел быстрее.

Работы идут по обеим сторонам объекта, что вызывает ряд неудобств для автомобилистов — в часы пик здесь образуются пробки. Подрядчик — ООО «Клевер» — после высказанного врио мэра недовольства начал ремонтировать мост в две смены. Завершить все планируется осенью этого года.

На правой стороне установили средства организации дорожного движения, убрали ограждения, смонтировали опалубки тротуарной консоли, загромождающий участок металлолом вывезли. На левой стороне подняли элементы смотровых ходов, смонтировали и обварили трапы, произвели подъем частей ограждения, установили кронштейны и светильники.

Ранее мы рассказывали, что за 302 миллиона рублей отремонтируют трассу Новосибирск — Павлодар.