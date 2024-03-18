Можно ли заниматься сексом во время Великого поста-2024?

Самый строгий 48-дневный православный пост продлится с 18 марта до Пасхи 5-го мая 2024 года. Многих новеньких постящихся интересует вопрос ограничения в интимной жизни в этот период. Разъяснения опубликовали в сети самые популярные священнослужители Русской церкви.

Служители российских храмов называют Великий пост временем жертвы своими предпочтениями и привычками ради духовного обновления. Самые строгие гастрономические ограничения в поведенческие запреты касаются лишь монахов и послушников, а для мирян, особенно тех, кто впервые решился поститься, существуют значительные послабления.

По словам древнего святителя Василия Великого, «истинный пост – это удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления».

Чтобы постящийся мог сосредоточиться на душе под строжайший запрет во время поста попадает алкоголь, мясные блюда, интимные отношения. Однако, по мнению игумена Алексия, в ночь на субботу по уставу церкви имеет место некоторое послабление поста — интимные отношения между супругами допустимы, если это делается искренне и по любви.

Даже апостол Павел уверял в своих беседах с мирянами, что супруги не должны уклоняться от супружеских обязанностей даже в пост: «Но ежели кто из супругов не мог, физически или эмоционально, держать пост, то другому супругу не следовало отказывать, чтобы не дать Сатане повода соблазнить душу (склонить к измене)», гласи цитата из святого писания.