Набережная вдоль Обского водохранилища лидирует в голосовании по благоустройству

С 15 марта новосибирцы активно подключились ко Всероссийскому голосованию за выбор объектов благоустройства. Лидирует набережная вдоль Обского водохранилища.

Голосование на портале 54.gorodsreda.ru стартовало 15 марта. В нем участвуют жители с 14 лет, авторизованные на сайте «Госуслуги». В Новосибирске выбирают восемь общественных территорий – по одному объекту из каждого района и округа:

– сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе;

– набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе;

– сквер имени Калинина в Дзержинском районе;

– набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе;

– парк имени Кирова в Ленинском районе;

– Ельцовский парк в Центральном округе;

– территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе;

–парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

«Нам очень приятно, что новосибирцы активно выбирают объекты для благоустройства. С 15 марта уже проголосовали 30 тысяч человек. И мы надеемся, что это только начало. Потому что в первый день у многих не получалось отдать свой голос из-за технических сбоев на портале. Сейчас все работает стабильно», – рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Сегодня в рейтинге объектов лидирует набережная вдоль Обского водохранилища в Советском районе: за самую известную рекреационную зону на ОбьГЭС проголосовали более шести с половиной тысяч новосибирцев.

Напомним, что проект, набравший большинство голосов, станет победителем и будет реализован в 2025 году.

Проголосовать за территории можно по 30 апреля включительно на сайте https://54.gorodsreda.ru.