Никита Кологривый: что за актер, которого недолюбливают коллеги

Актер Никита Кологривый вызывает разные эмоции у людей: некоторые его поддерживают в открытости и честности, другие считают, что он преувеличивает свою значимость в российском кинематографе.

С чего все началось?

Никита Кологривый — актер из Новосибирска, которому 16 октября 2023 года исполнилось 29 лет. Известно, что родители артиста развелись и несколько лет он жил с матерью в городе Белая Церковь под Киевом. Из-за проблем с поведением его отчислили из школы в 7 классе, после чего Никита вернулся в родной город, где за его воспитание взялся отец.

Мальчик с детства занимался спортом: самбо, дзюдо, плавании, айкидо, греко-римской борьбе, карате. В данный момент продолжает заниматься боксом. Какое-то время он хотел стать тренером, но после окончания школы Никита поступил в Новосибирский театральный институт. После второго курса переехал в Москву, где поступил в ГИТИС на курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского. Вуз он окончил с красным дипломом.

Актер театра и кино

Во время учебы Кологривый начал выступать на сцене театра и принял участие в таких постановках, как «Остров сокровищ», «Вишневый сад», «Книга джунглей. Маугли», «Тайна старого шкафа», «Принц Каспиан» и многие другие. Помимо театра, Никита также снимался в кино: «Первый Оскар», «Два холма», «Жизнь по вызову», «Оффлайн», «Подольские курсанты», «Чикатило», «Игра на выживание» и т.д.

Всего на счету актера насчитывается около 69 фильмов.

Известность ему принесли роли в сериалах «Черная весна», «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Последняя картина вызвала ажиотаж и огромный интерес у зрителя, в связи с чем актеров из сериала стали приглашать на различные интервью, в том числе и Никиту.

Скандал за скандалом

В разговоре с другими блогерами, журналистами он часто высказывался негативно в сторону коллег по цеху. В связи с этим вокруг актера возникло множество скандалов.

Так, актер из Новосибирска раскритиковал роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, назвав их скучными. Актрису Александру Бортич он упрекнул в отсутствии образования, также ему не понравилась игра актера Данилы Козловского в фильмах «Духless». Он назвал его лжеартистом.

Во время записи программы «Закрытый показ», посвященной новому фильму «Подельники» от режиссера Евгения Григорьева, Александр Гордон предложил Кологривому кратко описать сюжет фильма, однако между ними возникла ссора. Актер заявил, что может закончить шоу всего тремя словами, на что ведущий отреагировал, подчеркнув свою роль в определении качества программы. В итоге Кологривый решил покинуть студию, заявив, что не сможет найти с Гордоном общий язык.

Недавно актер посетил Новосибирск и вызвал обсуждения после высказывания претензий к организации фан-встречи. Во время мероприятия он выразил недовольство площадкой и заявил, что владельцы кинотеатра не справляются с приемом гостей.

Также Кологривый заявлял, что не видит для себя достойных конкурентов в российской киноиндустрии, «своими ролями уже может бодаться с каждым артистом в стране».