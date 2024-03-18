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общество

Новосибирские таможенники задержали женщину, которая привезла холодное оружие

Фото: freepik

Женщина привезла кастет из Мьянмы в Новосибирск.

По данным пресс-службы Федеральной таможенной службы Сибирского Таможенного Управления, холодное оружие в багаже пассажирки авиарейса Мандалай (Мьянма) – Новосибирск обнаружили сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачево.

Сообщается, что при прохождении таможенного контроля жительница Новосибирска проследовала по “зеленому” коридору, заявив, что подлежащие декларированию и запрещенные к ввозу товары у неё отсутствуют.

Однако таможенники при помощи досмотровой рентген-техники обнаружили в чемодане туристки предмет, похожий на кастет.

Проведенная позже экспертиза признала предмет запрещенным к ввозу в Россию и обороту на ее территории. Позже девушка пояснила, что металлический кастет она приобрела в качестве сувенира.

Сейчас в отношении туристки возбуждено дело об административном правонарушении по статье “несоблюдение запретов и ограничений”.

Напомним, что таможня назвала часто ввозимый в Новосибирскую область контрафакт.

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Валерия Митрохина
Журналист

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