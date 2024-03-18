Новосибирский актер Кологривый снялся в сериале «Волшебный участок»

Сериал покажут 25 марта на телеканале ТНТ.

25 марта телеканал ТНТ представит сказочный комедийный детектив «Волшебный участок» онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. Главную роль в этом фильме сыграет Николай Наумов из «Реальных пацанов», а также новосибирец Никита Кологривый.

Сюжет рассказывает о бывшем полицейском по имени Леха, который возвращается на службу и попадает на необычный участок, где преступления совершают волшебные персонажи.

Никита Кологривый исполняет различные роли и уже имеет множество главных персонажей к своим 29 годам. Его известность укрепили роли в таких сериалах, как «Черная весна», «Пищеблок», «Емеля» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В сериале также снялись другие актеры, такие как Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева и многие другие. Режиссером проекта стал Степан Гордеев, а автором сценария и шоураннером — Александр Носков. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Производство осуществляли компании Originals Production и кинокомпании «Место силы» специально для онлайн-кинотеатра Okko.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Никита Кологривый заставил ждать своих фанатов почти два часа.