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общество

Шаг за шагом к идеальному образу: как выбрать платье для выпускного

Фото: ru.freepik.com

Через 4 месяца ученики 11-х классов в России будут отмечать выпускной вечер, который символизирует начало нового этапа в жизни.

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе «Дня образования» на Международной выставке-форуме «Россия» рассказал, что последние звонки в российских школах в этом учебном году пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня.

Если с нарядом на последний звонок у большинства девочек нет проблем: рубашка, юбка или брюки, классическое платье и фартук, то с выбором наряда на выпускной возникают определенные сложности.

Практические советы

Выпускной вечер – это одно из самых важных событий в жизни ученика. Это время, когда можно отметить окончание учебы и переход на новый этап в жизни.

Для многих девочек одним из самых важных аспектов этого вечера является выбор выпускного платья. Из-за огромного количества вещей сложно найти тот наряд, который будет идеальным.

Так, для того чтобы подобрать платье для выпускного, необходимо учитывать сразу несколько факторов.

В первую очередь нужно определиться с бюджетом. С четким знанием того, сколько можно потратить, выбор в одежде ограничится, и поиск платья станет проще.

Далее нужно ознакомиться с дресс-кодом. В некоторых школах могут быть особые правила относительно длины платья, декольте и общей формальности. Это еще раз ограничит в выборе одежды, а также поможет на самом мероприятие чувствовать себя уместно.

Фото Шаг за шагом к идеальному образу: как выбрать платье для выпускного 2

Что говорят стилисты?

При выборе идеального наряда на выпускной вечер необходимо отталкиваться от личного стиля, который позволяет чувствовать себя уверенно.

Популярными цветами для выпускного бала являются пастель, драгоценные тона, а также классические черный и белый. Можно примерить платья разных цветов и оттенков, чтобы понять, в каком из них вы чувствуете себя наиболее уверенно и красиво.

Не нужно забывать о деталях и аксессуарах, которые также позволяют дополнить образ.

Выбор идеального платья для выпускного — это возможность выразить свой индивидуальный стиль. Самое важное — чувствовать себя комфортно в своем наряде.

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Нина Раневская
Журналист

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