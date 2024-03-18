Шаги к успеху: советы о том, как подготовиться к собеседованию

Согласно статистике hh.ru в Новосибирске в данный момент открыто 32 тысячи вакансий, при этом резюме — более 95 тысяч.

Когда человек ищет работу, ему придется пройти собеседование, а это пугает многих: высокий уровень конкуренции, стресс, а также необходимость показать себя в наилучшем свете. Но именно от того, насколько человек хорошо подготовится к разговору с начальством, зависит будущее трудоустройство.

В первую очередь нужно изучить информацию о компании, в которую человек планирует устраиваться. Узнать об основных направлениях ее работы, о ценностях, истории развития — эти знания помогут понять, какие качества и навыки в человеке ищет работодатель.

Также нужно подготовиться к ответам на стандартные вопросы: опыт работы, почему ушли из прошлой организации, почему выбрали именно эту компанию как место для будущего трудоустройства. Говоря о своих достижениях и навыках, лучше приводить конкретные примеры, чтобы работодатель понял, как человек проявил свои сильные стороны в предыдущих проектах.

На внешний вид работодатели также обращают внимание, поэтому важно выглядеть опрятно и аккуратно. Можно подобрать образ согласно дресс-коду компании: где-то работники должны соблюдать классический стиль в одежде, где-то, наоборот, ценится креативность. Приехать на место собеседования лучше на 10-15 минут раньше, оставив время на непредвиденные ситуации.

Во время собеседования необходимо вести себя уверенно — это играет важную роль. Поддерживайте зрительный контакт, сидите прямо и используйте открытый язык тела. Перед самим диалогом с потенциальным работодателем можно попрактиковаться на своих друзьях.

Подготовка к собеседованию требует самоотдачи и практики. Исходя из общения, в первую очередь человек понимает, хочет он работать конкретно в этой компании или нет.