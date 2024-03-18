СибФМ Group открывает приём заявок на конкурс «Инфоповод года 2024»

Конкурс «Инфоповод года 2024» проводится медиахолдингом СибФМ Group и направлен на поддержку сотрудников государственных структур, занимающихся информационным обеспечением и связями с общественностью.

К конкурсу принимаются инфоповоды, герои и эксперты от государственных структур. Участники могут предложить инфоповоды в виде интервью с интересным героем, репортажа из необычного места или статьи с участием экспертов на актуальные темы. Оценивать работы будет авторитетное жюри в лице сотрудников медиахолдинга СибФМ Group.

Победители конкурса будут выбраны в трех основных номинациях: «Инфоповод года», «Выбор читателей» и «Гуру пресс-релизов». Также будут награждены несколько пресс-служб по специальным номинациям. Заявки принимаются с 18 марта по 30 сентября 2024 года. Количество мест не ограничено.

В октябре 2024 года победителей конкурса ожидает торжественное награждение на финальном мероприятии с фуршетом и мастер-классами от экспертов в области связей с общественностью.

Заявки на конкурс «Инфоповод года 2024» от медиахолдинга СибФМ Group принимаются на почту dzhafarova.sibfm@gmail.com.