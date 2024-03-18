Спасатели предупредили о разрушении льда на водоемах в Новосибирске

В Новосибирской области спасатели опубликовали предупреждение для местных жителей.

В ходе аппаратного совещания в Новосибирской области начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов сообщил о том, что на водоемах региона начал разрушаться лед.

“На прошлой неделе специалистами управления с применением беспилотных авиационных систем проводилось обследование ледяного покрова на Новосибирском водохранилище. Установлены разломы, запорошенные снегом. Особое внимание стоит обратить на реку ниже плотины ГЭС, где продолжается процесс размывания ледяного покрова и образования промоин, трещин и отрывов прибрежного льда”, — прокомментировал Виктор Орлов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске служба МАСС спасла подростка, который упал в овраг.