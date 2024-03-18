В Новосибирске девочка сломала позвоночник в подъезде — прокуратура проводит проверку

9-летняя девочка поскользнулась в подъезде и сломала позвоночник.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирска, сейчас организована проверка по информации в СМИ о падении ребенка в подъезде дома по адресу улица Дмитрия Шмонина.

По предварительным данным, в информационных источниках сообщили, что в Новосибирске 9-летняя девочка сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде жилого многоквартирного дома. Уточняется, что в подъезде здания образовался лед, а работники управляющей компании не предприняли мер для его устранения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП.