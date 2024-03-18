В Новосибирске Никита Кологривый назначил фанатам свидание в Гастрокорте

После скандала в кинотеатре «Победа» в Новосибирске, где проходила пресс-конференция с актёром Никитой Кологривым, звезда сериала «Слово пацага» назначил новую встречу фанатам.

Встреча Никиты Кологривого с журналистами и фанатами проходила 16 марта в кинотеатре «Победа». Однако она закончилась скандалом: актёр заявил, что организаторы не смогли ничего организовать нормально.

После этого Кологривый назначил фанатам встречу 17 марта в Гастрокорте в 20:00 по местному времени. Сиб.фм стало известно, что к месту, заявленному звездой сериала «Слово пацана» отправились многие.

«На улице было довольно многолюдно. Я постоял, но ушёл: так и непонятно было, куда нужно подходить, и какой формат будет у встречи»,

- пожаловался Сиб.фм один из фанатов.