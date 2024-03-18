В Новосибирске столкнулись сразу пять авто в Центральном районе

В Центральном районе Новосибирска произошла массовая авария.

По данным Telegram-канала “ACT-54 Black”, в Центральном районе Новосибирска произошло массовое ДТП с пострадавшими.

Сообщается, что на пересечении улицы Каменской и Октябрьской магистрали столкнулись пять автомобилей — Porsche Cayenne Coupe, BMW X7, Honda Torneo, Honda Accord и ВАЗ 2107.

“Водитель «Жигулей» решил проскочить на красный сигнал светофора и въехал в Porsche, а тот отскочил в BMW, Honda Torneo и Honda Accord”, — написали в канале.

Также уточняется, что водитель внедорожника Porsche вылетел из салона на асфальт. На месте работали сотрудники полиции, скорая помощь и МЧС.

Напомним, что перевернулся автобус из Чимкента в Новосибирск.