В Новосибирске заметили Алину Кабаеву: что олимпийская чемпионка делала на стадионе «Заря»

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прибыла в Новосибирск — здесь стартовала серия межрегиональных соревнований.

В Новосибирск прилетела олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Об этом 18 марта сообщила читательница Сиб.фм Ирина, чья дочь встретилась со знаменитой спортсменкой на стадионе «Заря».

«Она приехала на открытие на стадион "Заря", произнесла приветственную речь. Общалась с девочками, давала автографы, фотографировалась. Оказалось, что она очень добрая, доброжелательная и приветливая. Моей дочери 15 лет, она КМС по художественной гимнастике. Алина Кабаева пожелала моей дочери успехов и побед», — сказала собеседница.

Приезд Кабаевой в Новосибирск связан со стартом серии межрегиональных соревнований «Кубок “Небесная грация”». Первый турнир пройдет в Новосибирске и соберёт более 160 гимнасток из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Первенства также пройдут в Ульяновске, Сочи, Иванове, Ухте, Екатеринбурге, Московской области и Санкт-Петербурге.

Организатором соревнований выступит Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация», президент которой — олимпийская чемпионка Алина Кабаева.