В Новосибирской области местный житель пытался зарезать своих бабушку и дедушку

Следственными органами СК России по Новосибирской области предъявлено обвинение внуку в покушении на убийство бабушки и дедушки.

По данным СК России по Новосибирской области, 23-летний молодой человек проживал с бабушкой и дедушкой в одном из сел Коченевского района Новосибирской области. Вечером 14 марта текущего года между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и пожилыми родственниками произошел конфликт на бытовой почве. В результате чего молодой человек взял нож и нанес начала 70-летней женщине, а затем 72-летнему мужчине множественные удары в область жизненно важных органов.

Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, так как потерпевшие оказали активное сопротивление и им была вовремя оказана помощь сотрудниками медицинского учреждения.

Сейчас Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение 23-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного по статье “покушение на убийство”.