В Новосибирской области подвели предварительные итоги голосования

Стали известны результаты выборов президента РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, по результатам выборов президента РФ действующий глава государства Владимир Путин одержал победу, набрав, по предварительным подсчетам, 1 166 606 голосов избирателей Новосибирской области – это 83,88%.

Владислав Даванков набрал 6,40%, Николай Харитонов − 4,60% и Леонид Слуцкий – 3,06%.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо сообщила, что в выборах приняли участие 1 392 596 человек, 63,19% избирателей – это рекордная за последние 20 лет явка в регионе. В Дистанционном электронном голосовании приняли участие 228 504 избирателей, явка составила 93%.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил всех, кто участвовал в обеспечении процесса голосования за качественную и надежную работу, подчеркнув, что провокаций допущено не было, а иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборного процесса.