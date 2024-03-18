В Новосибирской области с 11 по 17 марта произошло 56 пожаров

Пять человек пострадали.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, в период с 11 по 17 марта в регионе произошло 56 пожаров: пять человек пострадали, двое погибли.

Так, 13 марта в области утром пожарные ликвидировали огонь в произведенном здании общей площадью 1000 квадратных метров. Вечером в поселке Сокур Мошковского района произошел пожар в доме многодетной семьи. Родители и дети смогли самостоятельно эвакуироваться, а к прибытию пожарных из-под крыши дома шел дым.

14 марта произошел пожар в населенном пункте Казачий Мыс Татарского района, в результате которого погиб 74-летний мужчина. Спасатели смогли эвакуировать двух пожилых женщин 1939 и 1957 года рождения. Их доставили в местную больницу. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

15 марта произошло возгорание в Ленинском районе Новосибирска. При пожаре погиб 74-летний мужчина.

Напомним, что в Новосибирске служба МАСС спасла подростка, который упал в овраг.