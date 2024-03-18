Великий пост-2024: как правильно питаться, когда заканчивается, что можно и нельзя делать

Великий пост состоит из трёх седмиц и четырёх недель. У каждого из этих этапов есть свои особенности питания и поведения.

В православном календаре Великий пост выглядит следующим образом:

· первая седмица (18–23 марта) или Святая Четыредесятница;

· вторая седмица (24–30 марта) или Торжество Православия;

· третья седмица (31 марта – 6 апреля);

· четвёртая седмица (7–13 апреля) или Крестопоклонная;

· пятая седмица (14–20 апреля);

· шестая седмица, «седмица вáий» (в переводе с греческого – «седмица пальмовых ветвей») – 21–27 апреля;

· вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;

· страстная седмица (29 апреля – 4 мая).

Особые ограничения христиане соблюдают в первую и последнюю неделю поста, а в некоторые дни верующие и вовсе отказываются от пищи, пишет православный портал «Азбука веры».

Основное пищевое ограничение касается отказа от мясных и молочных блюд. По словам протоиерея Федора Бородина, остальные вопросы строгости поста нужно обсуждать со своим духовником каждому человеку в зависимости от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

Что касается поведенческих ограничений, то российские священники единодушно рекомендуют в период с 18 марта по 4 мая отказаться от алкоголя и табакокурения, избегать развлекательных и увеселительных мероприятий, не справлять свадеб и венчаний, а также сократить количество интимных межполовых контактов.

Всё это они советуют заменить регулярными походами в храм, домашними молитвами, чтением Библии, крещением детей и взрослых, временем в кругу семьи. Также хорошо в пост посещать могилы родных. Тем более, что на период Великого поста выпадут сразу три Родительских субботы: 30 марта, 6 и 13 апреля.