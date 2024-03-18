Великий пост-2024: новые картинки и поздравления для постящихся православных

Для верующих россиян Великий пост имеет большое духовное значение. Веками этот период пищевых и поведенческих ограничений помогал очистить душу от скверных помыслов, а тело от токсинов. Начало этого пути исконно считалось праздником, с которым постящиеся друг друга поздравляют и сейчас.

Желаю тебе во время Великого Поста светлых и чистых помыслов. Когда пойдешь этим добрым путем очищения души, тебе многое откроется. Желаю духовного познания, человеколюбия и сердечной чистоты. Желаю в чистоте содержать свои мысли. Старайся видеть хорошее и вносить его в свою жизнь! Пусть радуют дети!

Великий Пост — необходимый период для покаяния и прощения. Покайся в своих грехах, попроси прощения у всех, кого обидела, прости обидевших тебя. Живи с легким сердцем, чистой душой, в добром здравии. Пусть искренние молитвы помогут тебе. Мы привыкли заботиться о материальном и забываем о живой душе. Помоги ей стать светлее, и она станет маяком для тебя и всех ближних! Желаю тебе этого!

Я знаю, что ты любишь сказки, потому что в них все заканчивается добром. Верю, что ты тоже желаешь добра своим близким. Желаю с достоинством пройти весь Великий Пост с первого до последнего дня. Ты почувствуешь огромные изменения в своем сознании. Пусть этот великий праздник принесет тебе внутреннюю радость и спокойствие духа.

В Великий Пост очищается душа и тело. Все сорок дней, шаг за шагом, твоя душа станет постепенно наполнятся светом, сердце — любовью, тело станет легче, мысли — духовнее. Желаю тебе пройти этот путь мудрости, терпения, доброты с начала до конца. Пусть Пост пройдет легко и внесёт луч света в твою душу!

Прими поздравления с началом Великого Поста. Наступило время для воздержания, благочестивости и очищения духа и бренного тела. Желаю тебе терпения и милости Божьей, пусть эти дни станут началом твоего духовного возвышения и чистилищем твоих помыслов.

Желаю соблюдать Великий Пост Великий по всей его строгости. Воздержание – это духовный, нравственный путь, возможность очистить свою души и тело, путь к их здоровью. Здоровье души не менее важно, чем здоровье организма. С началом Великого Поста! Пусть на протяжении всех его 40 дней в вашем доме царит взаимопонимание и учтивость друг к другу.

Пришло время Великого Поста. Это дни покаяния, раскаяния и прощения. Я желаю тебе никогда не держать зла на близких и чужих людей, дарить окружающим свою искреннюю и чистую улыбку. Твори добро и не жди благодарности. Пускай Бог благословит тебя и всю твою семью.

Великий Пост – замечательное торжество, когда душа очищается от всего лишнего и соединяется с Господом. Хочется, чтобы в жизни христиан было как можно больше веры во все прекрасное – любовь, счастье и удачу, которые всегда даст Господь!

Открывайте двери христианскому празднику – Великому Посту! Пускай с его приходом ваши души очищаются от грехов. Кайтесь перед Господом, приходите на исповедь, меняйте себя и свою душу и пусть в вашей жизни будет больше места для всего самого лучшего, светлого, доброго и счастливого!